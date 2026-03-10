Bologna addio Italiano a fine stagione | doppia idea per la panchina rossoblu | CM

Il Bologna sta valutando il futuro della sua panchina e potrebbe cambiare allenatore al termine di questa stagione. Vincenzo Italiano, alla guida dei rossoblu da due anni, sembra aver raggiunto un punto di non ritorno. La società sta considerando due diverse opzioni per la prossima stagione, senza ancora annunciare ufficialmente decisioni definitive.

Il Bologna potrebbe dire addio a Vincenzo Italiano alla fine della stagione in corso con il corso dell’allenatore che appare arrivato al termine dopo due anni sulla panchina degli emiliani. Il Bologna è alla ricerca di un nuovo allenatore (Ansa Foto) – calciomercato.it Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere lontano dal Bologna con il tecnico che, dopo aver trascinato la squadra alla cavalcata vittoriosa in Coppa Italia lo scorso maggio, potrebbe dire addio alla fine del campionato in corso. Poco meno di un anno fa l’allenatore ha firmato il rinnovo fino al giugno del 2027 con il Bologna, ma non è da escludere che le parti possano arrivare ad una separazione consensuale soprattutto se non dovesse giungere la qualificazione in Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bologna, addio Italiano a fine stagione: doppia idea per la panchina rossoblu | CM Articoli correlati Italiano-Bologna, possibile addio a fine stagione: pronta una nuova panchina in Serie A | CMImpegnato con il suo Bologna nel ritorno degli spareggi di Europa League contro il Brann, Vincenzo Italiano potrebbe essere agli ultimi mesi alla... Italiano-Bologna: prime tensioni, occhio alla panchina rossoblu | CMIl periodo di crisi in casa Bologna ha portato alle prime difficoltà nel rapporto tra Vincenzo Italiano e la società rossoblu. Contenuti utili per approfondire Bologna addio Italiano a fine stagione... Temi più discussi: Addio Bologna e doppia opzione per Italiano in estate: nuova panchina in arrivo; Vecchio Bologna, vecchi difetti. Il Bologna dice addio all’Europa, e il ciclo di Italiano…; Addio al Drago dei motori Sandro Munari, il più grande pilota italiano di rally e quel legame speciale con Bologna; Addio a Sandro Munari, il Drago dei rally. Italiano-Bologna, possibile addio a fine stagione: pronta una nuova panchina in Serie A | CMStando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere lontano da Bologna. Il contratto del tecnico con i rossoblu scadrà nel giugno del 2027, ma senza la ... calciomercato.it Italiano ai saluti col Bologna, per la sostituzione è pronto GrossoVincenzo Italiano potrebbe salutare il Bologna in vista della prossima stagione con il tecnico che, nonostante un contratto fino al giugno del 2027, sarebbe pronto a dire addio dopo due anni in rossob ... calciomercato.it Oggi Bologna, domani #Verona #FunzioniVitali continua la sua corsa su e giù per l'Italia con gli #instore e la vostra presenza numerosa x.com Nel servizio l'intervista ad una educatrice delle "Casa di emergenza" gestita dalla Casa delle donne di Bologna - facebook.com facebook