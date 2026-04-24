pioli verso il ritorno in panchina idea bologna per il dopo italiano

Stefano Pioli potrebbe tornare ad allenare in Serie A nella prossima stagione. Dopo aver lasciato il suo incarico, si parla di un possibile approdo in una squadra emiliana. La società sta considerando diverse opzioni e valutando la candidatura dell’ex tecnico del club. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, mentre si attende un possibile incontro tra le parti coinvolte.

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in Serie A con l’ex allenatore del Milan che potrebbe trovare squadra in vista della prossima stagione. Ritorno in panchina per Pioli (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere ancora in Serie A con il Bologna che starebbe valutando la sua posizione per l’eventuale sostituzione di Vincenzo Italiano. Firmato un contratto con la Fiorentina la scorsa estate fino al 2028, il tecnico è stato esonerato dopo poche settimane dalla società viola. Il nome di Stefano Pioli è in corsa insieme a quelli di Maurizio Sarri e Fabio Grosso, finiti nel mirino della società rossoblu nel caso in cui Vincenzo Italiano dovesse dire addio alla fine della stagione in corso.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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