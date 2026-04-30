Palladino-Atalanta conferma a rischio | i possibili sostituti

Da calciomercato.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore si vocifera di un possibile cambio sulla panchina della squadra nerazzurra, con alcune opzioni di sostituto già prese in considerazione. La situazione è in evoluzione e ancora non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della società. La decisione potrebbe arrivare a breve, mentre i nomi dei potenziali nuovi allenatori circolano tra le indiscrezioni del settore.

Pronto un ribaltone pazzesco sulla panchina nerazzurra: ecco cosa sta accadendo proprio in queste ultime ore.  Prima l’eliminazione dalla Champions League dopo aver subito 10 gol dal Bayern Monaco tra andata e ritorno, poi l’uscita dalla Coppa Italia per mano della Lazio. È un momento delicatissimo per l’ Atalanta che occupa al momento la settima posizione in classifica in campionato e che rischia di non giocare le coppe europee l’anno prossimo. Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.it Proprio per questo motivo – secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, Nicolò Schira – la dirigenza nerazzurra non sarebbe pienamente soddisfatta dell’operato di Raffaele Palladino e starebbe addirittura ragionando sul futuro del 42enne napoletano, la cui permanenza sulla panchina della Dea non appare più così scontata.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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