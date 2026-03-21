Scamacca infortunato l' attaccante dell' Atalanta salta il playoff con l' Italia Le condizioni e i possibili sostituti

L'attaccante dell'Atalanta è stato vittima di un infortunio durante l'allenamento e dovrà saltare il playoff con la nazionale. La squadra si è radunata a Coverciano, ma subito si è dovuto affrontare il problema legato alle sue condizioni fisiche. La selezione sta valutando ora i possibili sostituti per la partita decisiva.

Neanche il tempo di iniziare il raduno di Coverciano per preparare il playoff Mondiale che il commissario tecnico Gattuso deve già fare i conti con la prima emergenza. Il ct dell'Italia, che solo ieri aveva diramato la lista dei 28 convocati, è costretto a fare a meno dell'attaccante dell'Atalanta Gianluca Scamacca, infortunato. Le condizioni di Scamacca Gianluca Scamacca salta la partita contro il Verona domenica pomeriggio a Bergamo e rientrerà dopo la sosta per la Nazionale. L'attaccante dell'Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro. Incerti i tempi di recupero, si pensa a un minimo di tre settimane. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scamacca infortunato, l'attaccante dell'Atalanta salta il playoff con l'Italia. Le condizioni (e i possibili sostituti) Articoli correlati Infortunio Tonali, Gattuso in ansia: playoff a rischio con l’Italia? Le sensazioni e i possibili sostitutiRestes Juve, il sogno per la porta del futuro passa dalla Champions League: il Tolosa fissa il prezzo! Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato!... Leggi anche: Barcellona, che tegola per Flick! Rashford salta il big match con l’Atletico Madrid: le condizioni dell’attaccante Contenuti e approfondimenti su Scamacca infortunato Temi più discussi: Infortunio Scamacca, c’è lesione: salta la Nazionale; L'esito degli esami clinici per Rafael Leao; Sky – Atalanta, recuperato Ederson. Scamacca dal primo minuto: confronto azzurro con Esposito; Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: Gattuso con la sorpresa Chiesa e la novità Palestra. Zaniolo e Vicario bocciati. Scamacca infortunato, l'attaccante dell'Atalanta salta il playoff con l'Italia. Le condizioni (e i possibili sostituti)Neanche il tempo di iniziare il raduno di Coverciano per preparare il playoff Mondiale che il commissario tecnico Gattuso deve già fare i conti ... msn.com Infortunio per Scamacca: salta Italia-Irlanda del Nord. Gli scenari di Gattuso per i playoffL'Italia non potrà fare affidamento su Gianluca Scamacca nella partita contro l'Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso ha perso l'attaccante dell'Atalanta in vista dei playoff mondiali per infortunio. Un p ... fanpage.it #Scamacca infortunato, lesione all'adduttore: salta Atalanta-Verona e playoff Mondiali con l'Italia x.com Scamacca infortunato, lesione all'adduttore: salta Atalanta-Verona e playoff Mondiali con l'Italia facebook