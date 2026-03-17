Nicola a rischio esonero alla Cremonese | Gotti e Giampaolo i possibili sostituti per la panchina

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la posizione di Davide Nicola sulla panchina della Cremonese viene messa in discussione. La squadra ha subito un'altra battuta d’arresto e la classifica continua a peggiorare. Gotti e Giampaolo sono i nomi che circolano come possibili sostituti dell’allenatore attuale, che potrebbe essere esonerato a breve.

La Cremonese perde con la Fiorentina e sprofonda in classifica: l'ennesima sconfitta e il lungo digiuno di vittorie mettono in discussione la posizione di Davide Nicola. La società valuta le alternative: Gotti e Giampaolo tra i possibili sostituti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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