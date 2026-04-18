PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026 | RAI1 IN SALSA FERRAGOSTO CANALE 5 FRIZZANTE

Dal 26 aprile al 2 maggio 2026, i palinsesti delle principali emittenti italiane presentano variazioni di programmazione. Su Rai1 sono previste diverse serate a tema, mentre Canale 5 propone un palinsesto più leggero e frizzante. Altre reti come La7, Tv8, Nove e La7 Cinema aggiornano i loro programmi con nuove proposte e repliche, offrendo un quadro variegato di contenuti per gli spettatori nel corso della settimana.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026. Rai1 D: Roberta Valente: Notaia in Sorrento (34) 1ªTv L: La Buona Stella (33) 1ªTv M: Il Commissario Montalbano R M: Roberto Bolle: Viva La Danza G: Uno Sbirro in Appennino (44) 1ªTv V: L’Eco del Cuore 1ªTv S: TecheTecheTè: Mille e Una Cover (12) Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno (36) 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1316) M: Battiti Live Spring new G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Il Diavolo veste Prada S: Amici di Maria De Filippi (79) Nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: NCIS: Unità Anticrimine 23 1ªTv L: The Floor: Ne...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026: RAI1 IN SALSA FERRAGOSTO, CANALE 5 FRIZZANTE Notizie correlate PALINSESTI 26 APRILE-2 MAGGIO 2026: RAI1 E QUEL SABATO CHE SA DI FERRAGOSTOPalinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 26 aprile al 2 maggio 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Programmazione tv, cambia il palinsesto di Canale 5: Grande Fratello Vip cambia giorno; Programma TV dal 27 ottobre al 2 novembre 2025: cosa guardare questa settimana?; PUGLIA CULTURE, in circuito La programmazione della settimana dal 20 al 26 aprile nei Comuni del circuito tra prosa, musica e danza; Rimessa Fab - La programmazione dei mesi di aprile e maggio 2026. Annunciati i palinsesti estivi della Rai facebook Il CdA Rai ha preso atto dei palinsesti estivi che saranno segnati dai grandi eventi sportivi. Oltre ai Mondiali di calcio (su Rai 1 e su Rai 2), Rai 2 trasmetterà #TourDeFrance, #GiroDItalia Femminile, #nuoto, #atletica, #basket femminile, #GinnasticaArtistica e # x.com