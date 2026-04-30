Il primo maggio, festa dei lavoratori, non porta modifiche significative ai palinsesti di Rai e Mediaset. Secondo quanto comunicato, le reti televisive manterranno le loro programmazioni abituali senza variazioni rilevanti. La giornata si svolgerà con le consuete trasmissioni, senza l’introduzione di eventi o cambi di orario particolari. La programmazione sarà dunque simile a quella delle altre giornate, senza interventi speciali o sospensioni.

Nella giornata della Festa dei lavoratori non sono previsti grandi stravolgimenti nella programmazione di Rai e Mediaset. Ci saranno alcuni cambiamenti che riguarderanno una delle serie tv più amate, mentre nella fascia dell’access prime time resteranno invariati i due appuntamenti con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Pausa anche per uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale5 che tornerà solo all’inizio della settimana successiva. Ecco tutti i cambiamenti e cosa potranno seguire i telespettatori durante la giornata del 1 maggio. 1 maggio, cosa cambia nella programmazione Rai. Il pubblico della Rai dovrà aspettarsi qualche cambiamento nella giornata della Festa dei Lavoratori.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio

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