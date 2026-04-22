Palinsesti Rai 2026 2027 cambiano location non saranno più a Napoli ma ad Ancona

I palinsesti Rai per gli anni 2026 e 2027 saranno presentati in una nuova sede, diversa da quella degli anni passati. La presentazione, che si svolgeva tradizionalmente a Napoli, si terrà invece ad Ancona. La scelta della città cambia rispetto alle edizioni precedenti, senza ulteriori dettagli su motivazioni o modalità.

La presentazione dei Palinsesti Rai 20262027 non si terrà più a Napoli, come era accaduto negli anni scorsi, ma è stata scelta nuova location. Si tratta di Ancona, dove il prossimo 3 luglio si terrà l'incontro con la stampa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

La presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 ad AnconaMentre la stagione in corso si avvia alle battute finali, Rai lavora ai palinsesti della prossima annata televisiva 2026/2027, che sarà svelata nella...

Palinsesti Rai Primavera 2026: Tutti i Programmi di Rai1, Rai2 e Rai3La domenica su Rai1 si apre con Imma Tataranni il 29 marzo, seguita da Roberta Valente dal 12 aprile al 3 maggio e da Finestra vista Lago tra il 10 e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La Rai che verrà: Fialdini (giustamente) blindata, Barbara D'Urso beffata e Roberto Benigni torna per Mattarella; Stasera tutto è possibile verso lo stop? Sanremo ridisegna il futuro di Stefano De Martino in Rai; Accordo Rai-Regione siciliana, la diretta di Capodanno a Palermo: accordo biennale da 4 milioni di euro; Grande show Sicilia | Quando il pubblico paga il pubblico per parlare al pubblico.

Palinsesti Rai 2026/2027 cambiano location, non saranno più a Napoli ma ad AnconaLa presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 non si terrà più a Napoli, come era accaduto negli anni scorsi, ma è stata scelta nuova location. Si tratta di Ancona, dove il prossimo 3 luglio si terrà ... fanpage.it

La presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 ad AnconaMentre la stagione in corso si avvia alle battute finali, Rai lavora ai palinsesti della prossima annata televisiva 2026/2027, che sarà svelata nella consueta presentazione ufficiale. Una novità già c ... davidemaggio.it

Ora è ufficiale: come avevo anticipato sul Messaggero, la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027 si terrà ad Ancona e non a Napoli, come accaduto negli anni scorsi. La data fissata è venerdì 3 luglio 2026. x.com

Saluti da Valeria Marini. Palinsesti Rai #valeriamarini #chiquitodp @valeriamarini - facebook.com facebook