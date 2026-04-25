Oggi, 25 aprile 2026, le emittenti Rai e Mediaset hanno aggiornato i loro palinsesti. Le programmazioni sono state modificate per celebrare questa ricorrenza, che segna l’anniversario della Liberazione dell’Italia nel 1945. Le reti televisive offrono eventi, approfondimenti e programmi speciali dedicati a questa giornata, coinvolgendo diverse fasce orarie e generi. La data mantiene un ruolo centrale nelle programmazioni di entrambe le emittenti.

Il 25 aprile 2026 è una data importante. Esattamente 81 anni fa, l’Italia otteneva la Liberazione dal regima fascista e dall’occupazione nazista. L’importante anniversario si celebra con grandi cortei, cerimonie ufficiali e, non di meno, con rinnovati palinsesti televisivi. La Rai dedica diversi programmi alla ricorrenza, mentre Mediaset sceglie di offrire agli spettatori la programmazione di sempre, con i programmi più amati del fine settimana. Palinsesto Rai, gli speciali. Nella giornata di sabato 25 aprile 2026, tutti i canali Rai dedicano ampi spazi all’Anniversario della Liberazione. Unomattina in famiglia, in onda su Rai1 a partire dalle 8:35, segue la deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano per oggi 25 aprile 2026

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