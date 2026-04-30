A Palermo, in via Li Muli, è stata deposta una corona di fiori per ricordare Torre e Di Salvo a 44 anni dall’omicidio. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente della Repubblica. La data segna il ricordo dell’attacco in cui furono uccisi i due uomini. La deposizione è avvenuta nel luogo dell’agguato, senza ulteriori dettagli sui presenti o altre iniziative.

Una corona di fiori è stata deposta in via Li Muli a Palermo nel luogo dell’agguato in cui, 44 anni fa, furono uccisi dalla mafia Pio La Torre e il suo collaboratore e autista Rosario Di Salvo alla presenza del figlio dell’ex segretario regionale del partito Comunista Italiano, Franco La Torre «Il ricordo è un momento di quel percorso che porta all’impegno e non è soltanto rimembranza - ha detto Franco La Torre - occorre però rendere partecipi anche le giovani generazioni di un qualcosa che è successo ancor prima che loro nascessero e forse ancor prima che nascessero i loro genitori». «Quest’anno ricordiamo non soltanto il 44esimo anniversario dall’uccisione di La Torre e Di Salvo - ha sottolineato Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd - ma anche il 50esimo anno dalla relazione antimafia.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Torre e Di Salvo ricordati a Palermo a 44 anni dalla loro uccisione. Omaggio di Mattarella

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