Anniversario omicidio Pio La Torre e Rosario Di Salvo | il programma della celebrazione

Si avvicina il 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, due figure uccise in un attentato avvenuto diversi anni fa. Le autorità e le associazioni stanno preparando una serie di eventi e commemorazioni per ricordare la loro morte. La data sarà occasione per ricordare le circostanze e le modalità con cui si è svolto l’attentato. La celebrazione si svolgerà in diverse località della regione.

Tutto pronto per celebrare il 44° anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. L’appuntamento sarà dalle 10 alle 12.30 di giovedì 30 aprile all’Istituto “Pio La Torre” di via Nina Siciliana, a Palermo, dove si alterneranno rappresentanze istituzionali, militari.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Via Li Muli, gli studenti di quattro scuole ripuliscono la lapide dedicata a Pio La Torre e Rosario Di SalvoL'hanno adottata e, anche quest'anno, una rappresentanza di studenti delle scuole palermitane "Ettore Arculeo", "Ragusa-Moletti",... Questa mattina la celebrazione dell’87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoQuesta mattina c'è stata la cerimonia celebrativa della Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si è svolta presso il Comando... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Al via le celebrazione per il 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo; Fiori, gelatiere e panettoni: lite sulle spese di Palazzo d’Orleans; Per ordine del Prefetto Mori…: convegno a Gangi per ricordare i cento anni del celebre assedio; Vetro, da materiale a infrastruttura energetica. 44° Anniversario della morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. All’Istituto La Torre, il 30 aprile, la celebrazioneTutto pronto per celebrare il 44° anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. L’appuntamento sarà dalle 10 alle 12.30 di giovedì 30 aprile all’Istituto Pio La […] ... blogsicilia.it Mafia, 40 anni fa l’omicidio di Pio La Torre. Palermo lo ricordaMilano, 30 apr. (askanews) – Palermo ricorda Pio La Torre, deputato e segretario regionale del Pci siciliano assassinato il 30 aprile 1982. A morire insieme a lui sotto i colpi dei sicari di Cosa ... affaritaliani.it La prima volta la lapide commemorativa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo i ragazzi della mia scuola l’hanno pulita venerdì 10 aprile 2015, alle ore 8.30, dopo che, giorni prima, era stata sporcata da qualche vandalo. Da allora, ogni anno, in questo periodo, to facebook Via Li Muli, gli studenti di quattro scuole ripuliscono la lapide dedicata a Pio La Torre e Rosario Di Salvo ift.tt/WbKLwmx x.com