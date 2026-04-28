Anniversario omicidio Pio La Torre e Rosario Di Salvo | il programma della celebrazione

Da palermotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il 44° anniversario dell’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, due figure uccise in un attentato avvenuto diversi anni fa. Le autorità e le associazioni stanno preparando una serie di eventi e commemorazioni per ricordare la loro morte. La data sarà occasione per ricordare le circostanze e le modalità con cui si è svolto l’attentato. La celebrazione si svolgerà in diverse località della regione.

Tutto pronto per celebrare il 44° anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. L’appuntamento sarà dalle 10 alle 12.30 di giovedì 30 aprile all’Istituto “Pio La Torre” di via Nina Siciliana, a Palermo, dove si alterneranno rappresentanze istituzionali, militari.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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