Cantieri a Bologna | chiusure stradali tram tangenziale e A14 Modifiche alla viabilità

Bologna questa settimana vive una vera rivoluzione sulla strada. Da lunedì, diverse zone della città saranno interessate da lavori e chiusure, sia nel centro che lungo le principali arterie come la tangenziale e l’A14. I lavori per i nuovi tram e le riparazioni sulla viabilità spingono alla modifica di molte rotte, creando disagi e rallentamenti per chi si sposta in città.

Bologna, 9 febbraio 2026 — Settimana intensa sul fronte della viabilità cittadina. Da lunedì 9 febbraio Bologna sarà interessata da numerosi cantieri stradali, con chiusure, restringimenti e modifiche alla circolazione che coinvolgeranno sia il centro sia le principali arterie urbane, oltre all'asse tangenziale-autostradale e ai lavori legati alla realizzazione delle linee del tram. Il Comune invita i cittadini a consultare anche la mappa online dei cantieri per pianificare al meglio gli spostamenti. Chiusura temporanea in va de' Falegnami. Tra i lavori in attivazione, segnala una chiusura temporanea in via dè Falegnami, dove il 12 febbraio l'incrocio con via dell'Indipendenza sarà interdetto al traffico per operazioni di trasloco.

