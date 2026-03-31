Lavori stradali e l' evento Parcocorsa | come cambiano sosta e circolazione in città

Dal 1 al 15 aprile, i lavori stradali lungo la Sr 71 interesseranno alcune zone di Vitiano, Rigutino e Il Matto. La circolazione sarà regolata con senso unico alternato, gestito da semafori o movieri in caso di traffico intenso. Contestualmente, si svolgerà l'evento

Da giovedì 2 a sabato 25 aprile scatta 24 ore su 24 il divieto di sosta con rimozione in via Cheren dal civico 21 all’intersezione con via del Trionfo. ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. FOTO-VIDEO Il polmone verde nel cuore di Arezzo restituito alla città. Riaperti i giardini Porcinai Guardia medica pediatrica, da aprile via alla sperimentazione. Due sedi nell'Aretino . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Lavori stradali in città: modifiche alla sosta e alla circolazioneIl Comune di Arezzo annuncia una nuova serie di lavori stradali in città a partire da lunedì 9 febbraio.

Una selezione di notizie su Lavori stradali

Temi più discussi: Con l'aumento del petrolio costano di più anche i lavori stradali, ecco come; Agliana, fuga di gas durante i lavori stradali: famiglie evacuate; Bibbiena, conclusi i lavori al Pollino: riapre la strada comunale e cambia la viabilità sulla SR71; San Martino Buon Albergo, al via i lavori di asfaltatura a Mambrotta, in via Feniletto e in piazza del Popolo.

Lavori stradali e più mezzi pubblici in alta valle IsarcoL'Alta Valle Isarco, a causa della sua conformazione stretta e della presenza di assi stradali principali molto trafficati, continua ad affrontare notevoli sfide. La Provincia e i Comuni stanno collab ... ansa.it

Caro petrolio ed energia: negli ultimi 20 giorni nei lavori stradali aumenti fino al 50%Siteb lancia l'allarme: I rialzi danneggiano la filiera e rischiano di bloccare i lavori. Oltre che di peggiorare la sicurezza delle infrastrutture ... dueruote.it

: causa lavori stradali in corso Europa (Marano), nei giorni - : :, deviano temporaneamente i percorsi. Le linee provenienti da Qu - facebook.com facebook

#Lavorincorso Ecco i lavori stradali che iniziano questa settimana: comune.firenze.it/.../cantieri-c…... Resta informato sui lavori scaricando l’app IF: comune.fi.it/app/if #lavori #mobilità #viabilità x.com