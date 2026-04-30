A Palermo si registra un blocco delle attività a causa di problemi con il bilancio comunale. Per risolvere la situazione, la Regione ha deciso di nominare un commissario che si occuperà di gestire la situazione finanziaria del periodo 2026-2028. La nomina riguarda un esperto incaricato di sbloccare le procedure e aiutare il Comune a superare le difficoltà amministrative. La presenza del commissario punta a riavviare le attività della città.

? Cosa sapere La Regione nomina il commissario Giuseppe Petralia per il bilancio 2026-28 di Palermo.. Il blocco amministrativo impedisce l'approvazione del Piano Urbanistico e del piano Tari.. Il commissario ad acta Giuseppe Petralia interviene a Palermo per sbloccare il bilancio 2026-28 del Comune, dopo che la scadenza del 31 marzo è stata superata senza approvazioni. La decisione della Regione Siciliana colpisce l’amministrazione di Roberto Lagalla, ferma in un blocco decisionale che impedisce la gestione dei conti e dei servizi essenziali per la città. La paralisi amministrativa non riguarda solo i numeri, ma tocca le strade e la quotidianità dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo paralizzata: arriva il commissario per sbloccare il bilancio

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