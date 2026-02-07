Alessandria | lo scalo ferroviario attende il Commissario e un progetto definitivo per sbloccare investimenti e rilancio

La ferrovia di Alessandria aspetta ancora un segnale definitivo. Il commissario dovrebbe arrivare presto per mettere nero su bianco un progetto che sblocchi gli investimenti e dia una spinta al rilancio dello scalo. La città ha bisogno di risposte concrete, ma ancora non si vede una data certa. Nel frattempo, i lavoratori e le imprese sperano in tempi rapidi per riprendere il ritmo e dare nuovo impulso allo sviluppo locale.

Il futuro dello scalo ferroviario di Alessandria, nodo cruciale per lo sviluppo logistico e urbanistico della città, è nuovamente al centro di un'aspettativa cauta. Il sindaco Giorgio Abonante ha espresso una speranza, temperata da un sano scetticismo, in merito alla possibile nomina di un Commissario straordinario per lo scalo, un'ipotesi che si era fatta concreta con l'annuncio di un emendamento approvato in Regione. L'auspicio, ribadito con forza dal primo cittadino, è che l'atto formale di nomina sia seguito da azioni concrete, ponendo fine a un lungo periodo di annunci e rallentamenti che hanno tenuto in stallo un progetto considerato strategico per il rilancio dell'area.

