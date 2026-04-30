Palermo memoria per La Torre e Di Salvo | Cracolici | ‘Mafia torna

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo si sono svolte commemorazioni per ricordare Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Durante l’evento, Antonello Cracolici ha dichiarato che la mafia sta tornando, segnalando episodi di corruzione e uso di armi. Le cerimonie si sono svolte nel rispetto della memoria delle vittime, senza ulteriori commenti sui dettagli delle indagini o sui responsabili. La cerimonia ha coinvolto diverse autorità locali e rappresentanti della società civile.

? Cosa sapere Palermo, 30 aprile 2026: commemorazioni per Pio La Torre e Rosario Di Salvo.. Antonello Cracolici segnala il ritorno della mafia tra corruzione e uso delle armi.. A Palermo, tra le strade di via Li Muli e il quartiere Noce, la memoria di Pio La Torre e Rosario Di Salvo si rinnova oggi, 30 aprile 2026, con una serie di momenti dedicati a chi, quarantatré anni fa, scelse la strada del sacrificio. Le manifestazioni hanno toccato i luoghi simbolo della lotta alla criminalità organizzata, partendo dal punto esatto dell’agguato in via Li Muli, passando per il giardino dedicato a Di Salvo in via Nazario Sauro, fino ad arrivare all’istituto intitolato al legislatore scomparso, dove gli studenti hanno preso parte ai progetti educativi promossi dal centro studi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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