Pescara-Palermo domenica 01 marzo 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 1 marzo 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Pescara e Palermo. Il Pescara ha appena perso 3-2 contro Venezia e si prepara a sfidare il Frosinone. La prossima sfida vede in campo il Pescara contro il Palermo, una squadra anche lei candidata alla promozione in Serie A.

Dopo la sfida persa per 3-2 a Venezia e con il Frosinone alle porte, il Pescara è chiamato ad affrontare un'altra candidata alla promozione in Serie A, ovvero il Palermo. Per il club rosanero, almeno sulla carta, dovrebbe uno scontro favorevole con il fanalino di coda della classifica di Serie B. 51 punti contro 18.