Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si gioca Palermo-Catanzaro, una sfida valida per le ultime due giornate di serie B. Entrambe le squadre hanno già conquistato la certezza di partecipare ai playoff e hanno definito le rispettive posizioni in classifica. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati pubblicati, mentre i convocati sono già noti. L’incontro si preannuncia come un antipasto del clima che si respirerà nei playoff, con possibili segnali di gol.

Palermo e Catanzaro sono entrambe sicure di disputare i playoff e anche delle rispettive posizioni in classifica; a 2 giornate dalla fine della stagione regolare di serie B. I rosanero con il pareggio di Reggio Emilia sono già certi del quarto posto e hanno dato addio ad una lotta per la promozione diretta che non li ha mai realmente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Palermo-Catanzaro (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Antipasto playoff al Barbera con gol in arrivo

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