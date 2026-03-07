Carrarese-Palermo le probabili formazioni | due novità per Inzaghi Gyasi e Gomes dal primo minuto

Domani alle 17.15, la Carrarese ospiterà il Palermo in una partita valida per il campionato di calcio. Inzaghi schiererà due novità rispetto alle ultime gare: Gyasi e Gomes partiranno dal primo minuto. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con le rispettive formazioni ufficiali. La partita si giocherà in trasferta per il Palermo.

Le ultime dopo la rifinitura mattutina di Torretta: l'esterno palermitano e il francese rileveranno lo squalificato Pierozzi e Segre. Per il resto, tutti confermati gli interpreti scesi in campo col Mantova. L'allenatore dei rosanero: "Sarà difficile ma abbiamo la convinzione che le partite dipendano da noi" Domani pomeriggio (ore 17.15) il Palermo di Pippo Inzaghi torna in campo: i rosanero affronteranno in trasferta la Carrarese. Allo stadio dei Marmi una sfida insidiosa, su un terreno sintetico e contro un avversario che ha messo in difficoltà parecchie formazioni. Vincere diventa fondamentale per alimentare ancora le speranze di promozione diretta: oggi il passo falso del Monza contro lo Spezia consegna ai rosanero una chance incredibile per accorciare la distanza, peraltro ad una settimana dallo scontro diretto in Brianza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Modena-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi lancia Gomes in mediana e avanza Segre sulla trequartiVincere uno scontro diretto e dare continuità al successo interno contro lo Spezia: il Palermo di Pippo Inzaghi domani vola a Modena per la...

Probabili formazioni Inter Juve: una grande novità dal primo minuto per Spalletti, le idee per il Derby d’Italiadi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Inter Juve: le decisioni di Spalletti per il big match in programma domani a San Siro e il cambio...

Altri aggiornamenti su Carrarese Palermo le probabili....

Temi più discussi: Carrarese-Palermo: info settore ospiti; Pronostico Carrarese-Palermo: analisi, quote e consigli; Palermo-Mantova, le probabili formazioni: in difesa torna Bani, Le Douaron al posto di Johnsen; Serie B. Carrarese-Palermo affidata a Piccinini di Forli.

Corriere dello Sport: Carrarese-Palermo, le probabili formazioni: Inzaghi senza Pierozzi e BlinCarrarese Palermo, le probabili formazioni della sfida di Serie B secondo il Corriere dello Sport. Inzaghi senza Pierozzi e Blin ... ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: Corriere dello Sport: Palermo, Pohjanpalo guida l’assalto a Carrara: le probabili formazioniCarrarese-Palermo, le probabili formazioni e le panchine della sfida di Serie B allo stadio dei Marmi: le scelte di Inzaghi e Calabro secondo il Corriere dello Sport. ilovepalermocalcio.com

Tre giocatori del Palermo sono a rischio squalifica nella gara contro il Carrarese - facebook.com facebook

Inzaghi alla vigilia di Carrarese-Palermo: “Partita importante, dimentichiamo il 5-0 dell’andata” dlvr.it/TRM0SL x.com