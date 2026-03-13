Monza-Palermo le probabili formazioni | Inzaghi cerca l' aggancio Le Douaron in vantaggio su Johnsen

Domani alle 17.15 il Palermo di Pippo Inzaghi affronterà il Monza in trasferta in una partita di grande rilievo. Le probabili formazioni vedono Le Douaron in vantaggio su Johnsen per un posto in attacco. La sfida si svolgerà allo stadio Brianteo, con i rosanero che cercheranno di migliorare la loro posizione in classifica.

Le ultime dopo la rifinitura mattutina di Torretta: Peda confermato come braccetto di destra. A centrocampo linea mediana con Segre e Ranocchia. Il tecnico: "Avevo fatto una sorta di tabella.". Ma poi precisa: "Non sarà decisiva, noi non dobbiamo mollare di un centimetro" Vigilia di big match in casa Palermo: domani pomeriggio (ore 17.15) i rosanero di Pippo Inzaghi affronteranno in trasferta il Monza. La sfida vale l’eventuale aggancio ai brianzoli, attualmente al secondo posto: ottenere l’intera posta in palio all’U Power Stadium consentirebbe alla formazione rosa di vincere il primo scontro diretto in stagione e contestualmente ottenere il primo successo contro le squadre dell’attuale perimetro playoff. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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