Area portuale vietato accesso agli autobus Gli stalli destinati ai possessori di pass Ztl

Nell’area portuale di Gallipoli sono stati adottati i primi provvedimenti per limitare l’accesso agli autobus, che non sono più autorizzati a entrare nelle zone riservate ai possessori di pass Ztl. La decisione è stata presa in collaborazione tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal comando della polizia locale, e la capitaneria di porto, con l’obiettivo di regolamentare meglio la circolazione e ampliare gli spazi disponibili.

GALLIPOLI - Primi provvedimenti concertati tra l’amministrazione comunale, tramite il comando della polizia locale retto da Antonio Morelli, e la capitaneria di porto per regolamentare la circolazione stradale all’interno dell’area portuale gallipolina e per ampliare anche gli spazi destinati.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Ztl centro di Roma, stop al libero accesso delle elettriche: pass da 1.000 euro l’annoRoma, 12 febbraio 2026 – L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno poi sottoposti all’esame... Ritocchi al piano di accesso alle ztl. Permessi a corrieri, caregiver e pass da 8 euro per mezza giornataArrivano i primi ritocchi (ma non modifiche sostanziali) al piano di circolazione e sosta nel centro storico, presentato il 30 dicembre scorso alla... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sestri Levante: i gruppi consiliari di maggioranza intervengono sul porto; Mare a Napoli con i bambini: ecco dove il bagno è vietato per evitare rischi; Posillipo, diventa pubblico il 40 per cento dell’arenile; Ignorati i divieti, la scogliera dell’Attesa è già mèta di bagnanti. Chiusa una porzione del porto. Accesso vietato all’area cantieriUn portone di ferro è comparso nella zona portuale, a chiudere l’accesso all’area cantieri durante l’orario di lavoro. Il divieto impatta con le abitudini dei civitanovesi, che da sempre sono abituati ... ilrestodelcarlino.it Le acque balneabili per la stagione 2026 - Interdette ai bagni l’area portuale e la foce del Tronto, per motivi di sicurezza anche la spiaggia a nord del porto e la “punta del pennello” Leggi la notizia https://bum.comunesbt.it/2026/04/27/le-acque-balneabili-per - facebook.com facebook