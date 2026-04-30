A Palermo si è tenuta una cerimonia per ricordare il 44° anniversario della morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. La commemorazione si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e cittadini, che hanno reso omaggio alle figure assassinati in nome della lotta contro la mafia. La giornata si è concentrata sul mantenimento della memoria e sulla difesa delle leggi antimafia.

? Cosa sapere Palermo, commemorazione per il 44esimo anniversario della morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo.. Le autorità chiedono di non modificare la legge Rognoni-La Torre e potenziare i sequestri.. Via Li Muli a Palermo ospita oggi la commemorazione per il 44esimo anniversario della morte di Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo, avvenuta in quel luogo durante un agguato mafioso. La cerimonia odierna, che vede la presenza di numerose autorità e rappresentanti politici, serve a onorare la memoria di due figure centrali nella lotta alla criminalità organizzata. In via Li Muli è stata deposta una corona di fiori nel punto esatto in cui si consumò l’attacco che tolse la vita ai due uomini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, 44 anni dopo: il grido per difendere la legge antimafia

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