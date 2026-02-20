Palazzo Koch a Roma il gioiello nascosto visitabile gratis | ecco le nuove date di visita

Palazzo Koch a Roma, famoso per essere la sede storica della Banca d’Italia, apre le sue porte gratuitamente in alcune date speciali. La decisione di consentire l’accesso al pubblico deriva dalla voglia di far conoscere di più questo edificio, ricco di dettagli architettonici unici. Le visite si svolgono in orari specifici e sono molto richieste, attirando appassionati di storia e architettura. Le prossime aperture sono pubblicate sul sito ufficiale, permettendo a tutti di esplorare questo patrimonio nascosto nel cuore della capitale.

Roma cela in sé tesori inestimabili, alcuni noti a tutti, altri meno. Tra questi ultimi, spicca Palazzo Koch, sede storica della Banca d’Italia. Un edificio che, oltre a essere un simbolo di stabilità finanziaria, è anche un vero e proprio scrigno d’arte e storia. Costruito tra il 1886 e il 1892 su progetto di Gaetano Koch, il palazzo è un capolavoro di architettura neorinascimentale. Le sue linee eleganti lo rendono un’opera d’arte a tutti gli effetti. Come visitare Palazzo Koch, ricca collezione d’arte Visitare Palazzo Koch significa fare un viaggio nel tempo, alla scoperta di un’epoca in cui l’eleganza e la maestosità erano elementi imprescindibili dell’architettura.🔗 Leggi su Funweek.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Banca Progetto: pm di Milano chiedono di indagare altri 6 mesi per associazione a delinquere. Bankitalia: porte aperte a palazzo Koch(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Banca d'Italia apre le porte del suo storico Palazzo Koch, che a partire dal 25 febbraio sarà aperto ai visitatori ogni ultimo sabato del mese dalle 9 per tutta la mattina. Il ... notizie.tiscali.it CURIOSITA': L'immagine è un dettaglio tratto dall'opera "Bambini che studiano (o Bambini allo studio)" di Armando Spadini (Firenze, 1883 - Roma, 1925) realizzata nel 1918 e conservata presso il Palazzo Koch, attuale sede di Banca d'Italia, Roma. - facebook.com facebook