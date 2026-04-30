Un giovane di 35 anni è stato ucciso a Ibiza durante la giornata, colpito da una coltellata. L’aggressore è fuggito e le autorità stanno indagando sull’accaduto. Le circostanze che hanno portato alla lite e al successivo omicidio non sono ancora chiare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta cercando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Paganese accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. Assassino in fuga. Ancora sconosciute le cause che hanno portato il giovane alla morte. Il 35enne paganese Francesco Sessa è stato ucciso nel pomeriggio di ieri nella isola più famosa delle Baleari. Un colpo al torace sarebbe stato fatale per il giovane. Da quanto si apprende dai quotidiani «Diario de Ibiza» ed il «Periodico de Ibiza y Formentera», la morte di Francesco Sessa sarebbe avvenuta poco dopo le 16.30 di ieri pomeriggio a Platja d’en Bossa, la località dell’isola ibizenca famosa per ospitare alcune delle discoteca più famose al mondo come «Hi Ibiza» e «Ushuaia». Una zona frequentatissima d’estate in qualsiasi ora del giorno mentre in questi periodi, anche a causa della chiusura delle varie attività, è vissuta solo da pochi residenti e turisti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pagani, ucciso con una coltellata a Ibiza: Francesco Sessa morto a 35 anni

Notizie correlate

Pagani, trentenne ucciso a Ibiza: fatale una coltellata al torace. Si indaga su un possibile regolamento di contiTragedia a Ibiza, dove un giovane trentenne originario di Pagani è stato ucciso nel pomeriggio di oggi dopo essere stato colpito da una coltellata al...

Ibiza, 30enne italiano ucciso con una coltellata a Playa d'en Bossa. Media: «L'aggressore si è dato alla fuga»Un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa spagnola e confermato...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Pagani, ucciso con una coltellata a Ibiza: Francesco Sessa morto a 35 anni.

Pagani, ucciso con una coltellata a Ibiza: Francesco Sessa morto a 35 anniPaganese accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. Assassino in fuga. Ancora sconosciute le cause che hanno portato il giovane alla morte. Il 35enne paganese Francesco Sessa è ... ilmattino.it

Accoltellato al torace, 35enne di Pagani ucciso a IbizaUn 35enne di Pagani, in provincia di Salerno, è morto dopo essere stato accoltellato mercoledì pomeriggio sull'isola di Ibiza a Platja d'en Bossa, intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i sani ... rainews.it