Un uomo di 30 anni italiano è stato trovato senza vita a Playa d'en Bossa, Ibiza, dopo essere stato ferito con un coltello. Secondo le fonti della Guardia Civil, l’aggressore si è allontanato subito dopo l’attacco. La polizia locale sta indagando sull’accaduto, mentre i media spagnoli riferiscono che si tratta di un episodio di violenza avvenuto in un’area molto frequentata dell’isola.

Un uomo è stato ritrovato senza vita a Ibiza dopo essere stato vittima di un accoltellamento: è quanto riportato dalla stampa spagnola e confermato da una fonte della Guardia Civil che indaga sul caso. Secondo i media locali, la vittima sarebbe un cittadino italiano di circa 30 anni, ma dalle autorità ancora nessuna conferma ufficiale. L'aggressione a Playa d'en Bossa L'aggressione è avvenuta nell'area di Playa d'en Bossa vicino a un bar in quel momento chiuso, spiegano le cronache locali. Secondo il Diario de Ibiza e il Periodico de Ibiza la persona che ha accoltellato la vittima si è dato alla fuga. L'uomo, colpito da almeno una pugnalata, sarebbe stato visto da testimoni mentre si teneva la zona tra torace e addome con la mano per poi accasciarsi al suolo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ibiza, 30enne italiano ucciso con una coltellata a Playa d'en Bossa. Media: «L'aggressore si è dato alla fuga»

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