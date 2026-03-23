Caos sul treno regionale ritardi alla corsa | intervengono i carabinieri

Un giovane viaggiatore, residente a Bologna e già noto alle forze dell'ordine, si è scagliato contro il personale di bordo e le pattuglie intervenute La tranquillità a bordo del treno regionale 3912 diretto a Piacenza è stata bruscamente spazzata via ieri mattina, domenica 22 marzo, da un giovane che ha dato in escandescenza. A scatenare il caos all'altezza di Castelfranco Emilia è stato un passeggero di 25 anni, di origini nordafricane e residente a Bologna, salito a bordo completamente fuori controllo. Tutto è iniziato con la più classica delle richieste: il controllo dei biglietti. Quando il controllore si è avvicinato al giovane, è emerso non solo che quest'ultimo viaggiava senza biglietto, ma che si trovava anche in un evidente e pesante stato di alterazione dovuto all'alcol. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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