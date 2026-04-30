La partita tra Padova e Pescara, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si svolgerà nel contesto della lotta per mantenere la categoria. Le due squadre sono pronte a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la classifica finale. La sfida si terrà in una data ancora da definire, e le modalità di visione dell’incontro saranno comunicate nei dettagli.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre si affrontano con l’obiettivo di mettere al sicuro la permanenza nella cadetteria. Padova-Pescara si giocherà venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Euganeo PADOVA-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono quattordicesimi a 40 punti e hanno bisogno di un’altra vittoria per sentirsi al sicuro. I successi contro Empoli e REggiana aveva dato sicurezza a tutto l’ambiente, ma il ko contro l’Entella ha rimesso tutto in discussione. Gli abruzzesi sono diciassettesimi e, dopo alcune vittorie che li avevano fatto risalire dall’ultimo posto, hanno normalizzato il loro rendimento e i pareggi con Carrarese e Juve Stabia lasciano ancora tutto in bilico.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Padova-Pescara, trentasettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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Padova evoca bellissimi ricordi ai tifosi del Pescara. Il 20 aprile del 2012 infatti vinse una partita che entrò di diritto nella storia del club, cioè lo 0-6 con cui la squadra allenata da Zeman vinse un match molto importante per la promozione in Serie x.com