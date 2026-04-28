Il 29 e 30 aprile si svolge al Castello di Novara il Career Day, evento che coinvolge 34 aziende provenienti da diversi settori. L'iniziativa si tiene in collaborazione con l'ITI Omar, Mossotti e Confindustria CNVV e ha l’obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo degli studenti delle scuole superiori della zona. Durante le giornate, gli studenti avranno l'opportunità di incontrare rappresentanti aziendali e conoscere possibilità di tirocinio e lavoro.

? Cosa sapere 34 aziende partecipano al Career Day presso il Castello di Novara il 29 e 30 aprile.. L'iniziativa tra ITI Omar, Mossotti e Confindustria CNVV favorisce l'inserimento lavorativo degli studenti.. Il 29 e il 30 aprile, dalle ore 9.30 alle 13.30, le mura del Castello di Novara ospiteranno un Career Day pensato per connettere i giovani con il mercato del lavoro locale, grazie alla sinergia tra l’ITI Omar, l’ITE Mossotti e il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (CNVV). L’iniziativa mira a consolidare il legame tra l’istruzione e il sistema produttivo del territorio, dando seguito al percorso avviato lo scorso marzo con l’evento Wooooow, che aveva coinvolto più di 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Novara: 34 aziende al Castello per il futuro dei giovani studenti

Notizie correlate

Al Castello di Novara arriva il Career Day: due giorni di colloqui per gli studenti del territorioTrentaquattro aziende del territorio e quattro agenzie per il lavoro si danno appuntamento a Novara per incontrare gli studenti pronti al diploma.

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Al Castello di Novara arriva il Career Day: due giorni di colloqui per gli studenti del territorio; Scuola e impresa sempre più insieme: il 29 e 30 aprile al Castello di Novara un Career Day per aiutare i giovani a costruire il futuro; Career day Novara 2026: scuola e imprese unite per il futuro; Il Career Day al Castello di Novara.

Scuola e impresa si incontrano: 34 aziende al Castello per il Career DayCostruire un ponte concreto, solido e percorribile tra i banchi di scuola e il mondo del lavoro. È questo l’ambizioso obiettivo del Career Day, l’evento dedicato all’orientamento professionale che s ... lavocedinovara.com

La ricerca in sanità: ASL di Novara: Lo studio You Goody per prevenire le malattie croniche non trasmissibili facebook

Da Arona (Novara), sul lago maggiore, i poliziotti del turno serale della Polizia stradale vi augurano una buona serata #essercisempre x.com