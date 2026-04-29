Gravina si difende | Non ho fallito E sul commissariamento FIGC ribadisce il suo no
Dopo le sue dimissioni da presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il dirigente ha rilasciato delle dichiarazioni per commentare la situazione. Ha affermato di non aver fallito e ha ribadito il suo rifiuto di un eventuale commissariamento della federazione. Le sue parole sono rivolte a chiarire la propria posizione in un momento di cambiamenti e tensioni nel calcio nazionale.
Gabriele Gravina torna a parlare dopo le dimissioni da presidente della FIGC e lo fa affrontando tutti i temi più caldi del calcio italiano. Intervenuto a La7, durante 8 e mezzo, il dirigente ha spiegato le ragioni della sua scelta, respingendo l’idea di un fallimento personale e difendendo il lavoro svolto della Federazione negli ultimi anni. Al centro del suo intervento anche il rapporto con la politica, il futuro della FIGC e il tema del possibile commissariamento. Gravina ha chiarito di non essere stato costretto a dimettersi, ma di aver maturato la decisione dopo il mancato accesso dell’Italia al Mondiale. Una scelta legata, secondo le sue parole, alla responsabilità assunta davanti ai tifosi e alla necessità di progettare la Federazione in una fase di forte tensione istituzionale.🔗 Leggi su Sportface.it
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