Askatasuna a Otto e mezzo | la fotografia della nostra sinistra
La puntata di lunedì sera di Otto e mezzo su La7 ha mostrato chiaramente che cosa pensano gli esponenti del centrosinistra italiano. Gli ospiti hanno espresso posizioni che riflettono una certa coerenza e radicamento nelle loro idee, senza troppi giri di parole. Chi ha voglia di capire davvero cosa bolle nel pentolone della sinistra può guardare quella trasmissione e farsi un’idea concreta.
Chi avesse ancora qualche dubbio su cosa pensino gli esponenti a vario titolo del centrosinistra italiano può sempre riguardarsi la puntata di Otto e mezzo andata in onda lunedì sera su La7. Lilli Gruber, che ha parecchio fiuto, ha invitato non a caso Andrea Scanzi e Jasmine Trinca. Il primo, il giornalista del Fatto quotidiano, si propone spesso e volentieri come maître à penser social dei duri e puri. La seconda, volente o nolente, rientra a pieno titolo in quel mondo dei circoletti rossi, i protagonisti dello spettacolo sempre in prima fila quando c’è da sostenere le battaglie dei compagni. Si parla di Askatasuna e delle violenze di Torino, con i poliziotti aggrediti e un agente preso a martellate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Termini: la nostra inchiesta e l'eredità tossica della sinistra sull'immigrazione
La nostra inchiesta analizza l'eredità tossica della sinistra sull'immigrazione, evidenziando come alcune politiche abbiano influenzato il contesto attuale.
"Eliminano i valori della nostra tradizione". La lezione del musulmano alla sinistra
La crescente pressione per integrare gli stranieri nel tessuto sociale italiano rischia di indebolire i valori e le tradizioni che da secoli costituiscono la nostra identità.
