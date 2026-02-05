Askatasuna a Otto e mezzo | la fotografia della nostra sinistra

La puntata di lunedì sera di Otto e mezzo su La7 ha mostrato chiaramente che cosa pensano gli esponenti del centrosinistra italiano. Gli ospiti hanno espresso posizioni che riflettono una certa coerenza e radicamento nelle loro idee, senza troppi giri di parole. Chi ha voglia di capire davvero cosa bolle nel pentolone della sinistra può guardare quella trasmissione e farsi un’idea concreta.

Chi avesse ancora qualche dubbio su cosa pensino gli esponenti a vario titolo del centrosinistra italiano può sempre riguardarsi la puntata di Otto e mezzo andata in onda lunedì sera su La7. Lilli Gruber, che ha parecchio fiuto, ha invitato non a caso Andrea Scanzi e Jasmine Trinca. Il primo, il giornalista del Fatto quotidiano, si propone spesso e volentieri come maître à penser social dei duri e puri. La seconda, volente o nolente, rientra a pieno titolo in quel mondo dei circoletti rossi, i protagonisti dello spettacolo sempre in prima fila quando c’è da sostenere le battaglie dei compagni. Si parla di Askatasuna e delle violenze di Torino, con i poliziotti aggrediti e un agente preso a martellate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

La nostra inchiesta analizza l'eredità tossica della sinistra sull'immigrazione, evidenziando come alcune politiche abbiano influenzato il contesto attuale.

La crescente pressione per integrare gli stranieri nel tessuto sociale italiano rischia di indebolire i valori e le tradizioni che da secoli costituiscono la nostra identità.

Argomenti discussi: Manifestazione Torino Askatasuna, Jasmine Trinca: Credo nella società civile che partecipa a un'idea diversa del mondo; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; Manifestazione Torino per Askatasuna, Scanzi: È stata pacifica, nonostante pochi episodi di violenza; Travaglio a La7: Scontri a Torino? Acqua fresca rispetto agli anni ’90 e al G8. Evitare isterismi e articoli penali inutili.

