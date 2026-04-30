ottimizzare le bollette servizio per le aziende

Lunedì alle 17, presso la sede di viale Galilei ad Avenza, si svolgerà un incontro organizzato da una confederazione di imprese con l’obiettivo di analizzare le modalità per ottimizzare le bollette delle aziende. L’appuntamento è aperto alle imprese interessate a conoscere strumenti e strategie per gestire meglio i costi energetici. La riunione si svolgerà in un contesto di confronto tra rappresentanti delle imprese e esperti del settore.

Un incontro strategico per ottimizzare le bollette quello organizzato da Cna Massa Carrara per lunedì alle 17 nella sede di viale Galilei ad Avenza. L’iniziativa parte dalla considerazione che il costo dell’energia è ancora una delle sfide più critiche per la tenuta operativa e la competitività del comparto agroalimentare e l’instabilità geopolitica ha esposto le imprese al rischio di nuovi e pesanti rincari in bolletta. Per Cna dunque la gestione delle forniture deve diventare una priorità strategica. E’ la ragione dell’incontro tecnico operativo su “sicurezza ed efficienza Energetica”, che lunedì vedrà l’intervento di Matteo Checchi, Sales Manager di Dowel, società d’eccellenza nella consulenza energetica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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