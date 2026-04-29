Chiacchiere Calici & Bocconi 5 ostriche selezionate per il primo appuntamento all' Enoteca Montegrande
Primo appuntamento da non perdere di Chiacchiere, Calici & Bocconi! Per gli esploratori del gusto venerdì 8 maggio alle ore 19 (fino alle 2020.30 circa), l'appuntamento è all'Enoteca Montegrande via Madonnina 29 Rovolon.Una serata “easy”, di chiacchiere gustose: protagoniste 5 ostriche.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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