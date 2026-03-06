Ortona | 6 nuove concessioni dal 15 maggio la stagione balneare parte

A Ortona, sulle coste del Chietino, sei nuove concessioni demaniali saranno attive dal 15 maggio, segnando l'inizio della stagione balneare. Questa data rappresenta l'apertura ufficiale delle attività legate al turismo costiero e alle strutture che operano lungo la spiaggia. Le concessioni coinvolgono diverse aree, pronte ad accogliere i visitatori per l'estate.

Sulle coste del Chietino, il 15 maggio segnerà l'inizio di una nuova stagione balneare definita da sei nuove concessioni demaniali. Il Comune di Ortona ha già attivato la procedura per assegnare questi spazi marittimi con una durata fissata fino al 29 settembre 2026. La gara si basa sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma prevede eccezioni specifiche per aree dedicate ai cani e alle associazioni nautiche. L'iniziativa nasce dalla deliberazione di giunta comunale numero 18, firmata il 9 febbraio scorso, e mira a riorganizzare lo spazio pubblico costiero. Si tratta di un movimento che coinvolge direttamente la vita dei residenti e dei turisti che scelgono questa località abruzzese per le vacanze estive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

730/2026, parte la stagione fiscale: cosa cambia con Irpef a tre scaglioni e nuove strette sulle detLa stagione fiscale 2026 apre con importanti cambiamenti per i contribuenti italiani: l'introduzione di un'Irpef a tre scaglioni e nuove disposizioni...

Eufonica 2026 a Bologna: dal 15 al 17 maggio il salone della musica e delle sue professioniEufonica non è solo una fiera espositiva, ma un luogo di incontro tra formazione, industria musicale, artigianato, innovazione tecnologica e...

Altri aggiornamenti su Ortona 6 nuove concessioni dal 15....

Discussioni sull' argomento Estate 2026, a Ortona al via la procedura per il rilascio di 6 concessioni demaniali marittime; ORTONA: AL VIA LA PROCEDURA RILASCIO DI 6 CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTIVITÀ TURISTICHE; Estate 2026, a Ortona al via la procedura per il rilascio di 6 concessioni demaniali marittime.

ORTONA, GRANDI YACHT NEL PORTO ABRUZZESE: APRE SITO PRODUTTIVO. MAGNACCA SODDISFATTA «La decisione della Palumbo Superyachts di avviare una linea di produzione nel Porto di Ortona conferma l'appetibilità di un'area dall'indubbia v - facebook.com facebook