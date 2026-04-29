Il capo del Dap in visita al carcere casertano | Gravi criticità su organico e gestione internati

Il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha visitato la casa di reclusione di Aversa, accompagnato dal provveditore regionale. Durante l'incontro, sono state discusse le condizioni dell’istituto, evidenziando problemi legati all’organico e alla gestione degli internati. Nei giorni precedenti, sono state allocate 12 nuove unità di polizia penitenziaria per rafforzare il personale. La visita si è concentrata sulle criticità attuali e sulle misure adottate.

Dopo il rafforzamento, con 12 unità, del personale di Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Aversa ieri il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Stefano Carmine De Michele e il provveditore regionale della Campania, Carlo Berdini, hanno preso parte a una riunione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Carceri, capo del Dap e vertici regionali in visita all’istituto di AversaTempo di lettura: < 1 minutoDopo il rafforzamento, con 12 unità, del personale di Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Aversa, in... Carcere: prove di dialogo tra il Coordinamento Carcere Due Palazzi e il DapL'appuntamento era stato chiesto a seguito del repentino trasferimento, dopo anni di attività rieducative, realizzate dal Terzo settore in stretta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Carceri, capo del Dap e vertici regionali in visita all'istituto di Aversa; Fuori i frigo dalle celle, è scontro sulla circolare del Dap; Frigoriferi come arma di rivolta, l’estate calda delle carceri di Nordio; DAP, la protesta dei dirigenti penitenziari sulla bozza ministeriale. Carceri, capo del Dap e vertici regionali in visita all'istituto di AversaDopo il rafforzamento, con 12 unità, del personale di Polizia Penitenziaria della casa di reclusione di Aversa, in provincia di Caserta, ieri il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziari ... ansa.it Il garante dei detenuti: Incomprensibile togliere i frigoriferi dalle celleIl portavoce della conferenza nazionale dei Garanti dei reclusi, Samuele Ciambriello, critica una nota del capo del Dap, Stefano ... internapoli.it Ogni settimana scopriamo che nelle carceri, secondo il DAP, c’è un nuovo problema che minaccia la sicurezza: in queste ore tocca ai frigoriferi, non più posizionabili nelle celle ma in stanze dedicate nei corridoi delle sezioni. La verità è che la principale minac x.com DAP, DOTAZIONE POZZETTI FRIGO E VENTILATORI NELLE SEZIONI DETENTIVE Roma, 28 aprile 2026. Il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva, ha deciso di investire su nuovi pozzetti frigo e ventilatori, - facebook.com facebook