Ostetricia e ginecologia il Gom lancia due percorsi d’avanguardia per la tutela della donna

Unico centro in Calabria per la preservazione della fertilità oncologica e attivazione del parto in acqua con percorso diagnostico terapeutico assistenziale dedicato Una sanità sempre più moderna, multidisciplinare e centrata sulla persona. È questo il messaggio emerso dall’incontro promosso dalla Uoc di ostetricia e ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, che ha presentato due nuovi percorsi clinico-assistenziali destinati a segnare un cambio di passo nella tutela della salute femminile: la Fertility Sparing Surgery, dedicata alla preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche, e il parto in acqua, ora strutturato attraverso uno specifico Pdta (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

