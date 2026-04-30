Ossicombustore La Sinistra è contraria

A Peccioli, molte persone si sono radunate per esprimere il loro dissenso nei confronti del progetto di ossicombustore. La maggioranza ha manifestato un chiaro no, opponendosi alla realizzazione dell’impianto. La protesta si è svolta con un coro unanime di commenti negativi, senza lasciare spazio a diverse opinioni. La questione ha suscitato una forte reazione tra i cittadini, portando a una bocciatura netta del progetto.

Tanta gente, un coro solo: "no" al progetto dell’ ossicombustore a Peccioli. Una bocciatura secca quella emersa dall’assemblea "Nuovo piano dei rifiuti: ossicombustore, opportunità o problema?" promossa martedì sera dal coordinamento "Unire la Sinistra" al centro civico "Giovanni XXIII" (nella foto). Introdotto da Rosario Brillante, l’incontro riguardava infatti l’impianto da 180 milioni su cui tutti i comuni di Retiambiente, compreso Massarosa, dovranno esprimersi. "Quando avevo la delega all’ambiente al Comune di Massarosa – dice l’ex assessore Mario Navari – ho sempre promosso una linea di contrarietà alla realizzazione dell’impianto, affiancata a una richiesta di premialità sulla Tari per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ossicombustore. La Sinistra è contraria Notizie correlate Leggi anche: La fronda conservatrice e cristiana contraria alla guerra contro l'Iran Kallas, 'l'Ue contraria ad accordo che limiti la navigazione a Hormuz'"Quanto sta accadendo oggi nello Stretto di Hormuz rappresenta il segnale più chiaro mai inviato finora a favore di una forte coalizione...