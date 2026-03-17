La fronda conservatrice e cristiana contraria alla guerra contro l' Iran

In queste settimane di conflitto contro l’Iran, molti hanno notato la crescente assenza del vicepresidente americano dai riflettori. La fronda conservatrice e cristiana si oppone con fermezza all'intervento militare, esprimendo la propria posizione attraverso dichiarazioni pubbliche e manifestazioni. La situazione politica si intensifica mentre le tensioni tra le parti aumentano e le voci contrarie si fanno più visibili.

Roma. In queste due settimane di guerra all’Iran, non pochi osservatori hanno notato la progressiva scomparsa dai radar del vicepresidente americano J. D. Vance. A giudizio di qualcuno, è la prova della fatica che il conflitto scatenato contro il regime dei pasdaran fa a essere accettato presso la base Maga. Più in generale, a differenza della stagione bushiana (padre e figlio), è il mondo conservatore – assai frastagliato – a mostrare più d’una perplessità rispetto al disegno (sempre che esista) di Donald Trump e della sua Amministrazione. Se sul Wall Street Journal William McGurn ha attaccato direttamente il Papa – “Non saranno le omelie a liberare l’Iran”, è il titolo del suo editoriale – altri hanno punti di vista diversi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La fronda conservatrice e cristiana contraria alla guerra contro l'Iran Articoli correlati Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Trump: «Gli alleati ci aiutino su Hormuz». Londra e Berlino confermano il «No». Anche Meloni contraria. Il tycoon rinvia la visita in CinaLe notizie di lunedì 16 marzo sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta. Leggi anche: "No alla guerra contro l’Iran", in piazza Cavalli la manifestazione di Europe for peace