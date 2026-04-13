Un rappresentante dell’Unione europea ha dichiarato che quanto avviene nello Stretto di Hormuz rappresenta il segnale più chiaro finora a favore di una coalizione internazionale per la sicurezza marittima. La posizione dell’UE si oppone a un accordo che limiti la navigazione in quella zona strategica, sottolineando la preoccupazione per la stabilità della regione. La questione riguarda i rischi legati alle operazioni marittime in un'area di grande importanza commerciale.

"Quanto sta accadendo oggi nello Stretto di Hormuz rappresenta il segnale più chiaro mai inviato finora a favore di una forte coalizione internazionale per la sicurezza marittima". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Sono molte le iniziative sul tavolo ma l'obiettivo è garantire un passaggio sicuro per tutte le navi che transitano su questa rotta. Voglio essere chiara. L'Ue continuerà a respingere qualsiasi accordo che preveda di limitare il passaggio libero e sicuro attraverso lo stretto in conformità con il diritto internazionale", ha aggiunto....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Kallas, 'l'Ue contraria ad accordo che limiti la navigazione a Hormuz'

L’Ue snobba Trump su Hormuz: «Non manderemo navi, non è la nostra guerra». L’allarme di Kallas: «Che fine ha fatto Gaza?»Le navi da guerra europee per aiutare gli Stati Uniti a sbloccare lo Stretto di Hormuz, «assediato» dagli iraniani? Anche no.

Stretto di Hormuz: Ue non manderà navi come chiede Trump. Kallas: “E’ fuori dal raggio d’azione Nato”BRUXELLES – L’Unione Europea, così come Londra e Berlino, hanno risposto “no” a Trump che chiedeva l’intervento nello Stretto di Hormuz.