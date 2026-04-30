Il direttore dell’ospedale di Terni ha deciso di affidare nuovamente l’incarico a Marco Ilari, specialista in oftalmologia, per intervenire nel reparto di riferimento. La nomina mira a rafforzare le attività cliniche e le procedure diagnostiche, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti ai pazienti. Ilari, noto nel settore, torna così a collaborare con la struttura ospedaliera locale.

? Cosa sapere Il direttore del Santa Maria ha affidato l'incarico a Marco Ilari presso l'Ospedale di Terni.. La consulenza garantisce la continuità clinica fino all'assunzione del nuovo dirigente il 1° agosto 2026.. Il direttore generale del Santa Maria ha firmato mercoledì l’incarico per il dottor Marco Ilari, specialista in oftalmologia che torna a operare presso l’Ospedale di Terni con un impegno massimo di 12 ore settimanali. La decisione, che prevede un compenso di 80 euro per ogni ora di attività, sostituisce la precedente delibera del 9 aprile 2026 che prevedeva una collaborazione gratuita per il tutoraggio dei medici più giovani. L'esperto, che aveva precedentemente lasciato il servizio per il pensionamento, è l'unico professionista ad aver risposto all'avviso di manifestazione d'interesse pubblicato dalla struttura sanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale Terni: torna il luminare Ilari per salvare l’oftalmologia

Notizie correlate

Terni, l’oculista Marco Ilari va in pensione ma resta in ospedale per un anno: farà da tutor ai giovani mediciVa in pensione ma resta in reparto per un altro anno a titolo gratuito il dottor Marco Ilari, 68 anni, fino a pochi giorni fa dirigente medico della...

Dall’ospedale di Padova a Bologna. A scuola dal luminare Federico ReaSamuele Nicotrasi è formato all’Università di Padova, ha mosso i primi passi della sua carriera professionale nell’Azienda Ospedaliera-Universitaria...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Terni, nuove apparecchiature per l’ospedale: Investire in tecnologie avanzate significa migliorare la capacità diagnostica; Ospedale Terni, medici in pensione: rientra Marco Ilari, incarico semestrale; Nuovo mammografo e nuova macchina per mineralometria all'ospedale di Terni; Tanti i giovani formati all'ospedale di Terni per la chirurgia digestiva robotica.

Nuovo mammografo e nuova macchina per mineralometria all'ospedale di TerniL'ospedale di Terni è ora dotato di un nuovo mammografo e di una nuova Moc, macchinario per la mineralometria, presso il Centro salute donna con un investimento complessivo di poco superiore ai 300 mi ... ansa.it

Terni, il Défilé del cuore fa centro: fondi per l’acquisto di due poltrone per OncologiaGrande emozione ed entusiasmo hanno accolto a Terni il Défilé del cuore di Un’idea per la vita onlus. Sabato 18 aprile, la Biblioteca comunale ha infatti ospitato l’evento, contenitore di moda, arte, ... corrieredellumbria.it

Terni: mammografo e MOC nuovi per il Centro salute donna dell’ospedale x.com