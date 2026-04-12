Dall’ospedale di Padova a Bologna A scuola dal luminare Federico Rea

Samuele Nicotrasi ha studiato all’Università di Padova e ha iniziato la sua carriera nel settore medico. Dopo aver lavorato nell’ospedale di Padova, si è trasferito a Bologna, dove ha intrapreso un percorso formativo presso uno specialista riconosciuto nel campo. La sua crescita professionale si è sviluppata attraverso esperienze pratiche e formazione continua, in un percorso che lo ha portato a consolidare le proprie competenze nel settore sanitario.

Samuele Nicotrasi è formato all’Università di Padova, ha mosso i primi passi della sua carriera professionale nell’Azienda Ospedaliera-Universitaria della stessa città veneta specializzandosi in particolare nella chirurgia oncologica del tumore del polmone, soprattutto nell’aspetto mininvasivo e nel trapianto di polmone. Cresciuto presso la scuola padovana e in particolare sotto la guida del suo maestro, professor Federico Rea, luminare della chirurgia toracica oncologica e del trapianto di polmone recentemente scomparso, ha lavorato come facente funzione del reparto di Chirurgia Toracica dell’ospedale padovano fino all’estate del 2025,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’ospedale di Padova a Bologna. A scuola dal luminare Federico Rea Dimessa dall’ospedale Chiara Mocchi, la prof accoltellata dal 13enne in una scuola di Trescore BalnearioÈ stata dimessa dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l'insegnante Chiara Mocchi. Professoressa accoltellata dimessa dall’ospedale: “Voglio tornare a scuola al più presto”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dimissioni e il miglioramento delle condizioni È stata dimessa dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo l’insegnante...