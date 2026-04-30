Ospedale di Circolo | piano d’azione per sbloccare parcheggi e traffico

Lunedì 28 aprile, l'assessore Civati e i rappresentanti dell'Asst Sette Laghi si sono incontrati a Villa Tamagno per discutere delle criticità legate ai parcheggi e alla viabilità dell'Ospedale di Circolo. Durante l'incontro sono stati esaminati diversi interventi da realizzare entro il 2026, con l’obiettivo di migliorare la gestione del traffico e aumentare i posti auto disponibili. Non sono stati ancora annunciati dettagli sui progetti specifici o sui tempi di attuazione.

?? Cosa sapere L'assessore Civati e l'Asst Sette Laghi si sono riuniti a Villa Tamagno il 28 aprile. Nuovi piani per parcheggi e viabilità dell'Ospedale di Circolo entro la gara del 2026. A Villa Tamagno, martedì 28 aprile, l'assessore ai Lavori Pubblici Civati ha partecipato a un tavolo tecnico con l'Asst Sette Laghi e le organizzazioni sindacali per risolvere i problemi di sosta e circolazione vicino all'Ospedale di Circolo. Il clima che si è respirato tra le mura storiche della .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ospedale di Circolo: piano d’azione per sbloccare parcheggi e traffico Notizie correlate Arezzo verso la metro di superficie: il piano per sbloccare il trafficoIl candidato sindaco della Coalizione Civica, Marco Donati, ha presentato il piano Arezzo Intermodale, una strategia per decongestionare la viabilità... Leggi anche: Atalanta-Juventus e Cirque du Soleil: piano straordinario per traffico, parcheggi e navette a Bergamo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Reparto di oncologia senza acqua calda all'ospedale di Varese. La Sette Laghi: Soluzione in tempi brevi; Disagi tecnici e proteste in oncologia; Oncologia senza acqua calda: Pazienti allergici al freddo; Oncologia senza acqua calda: disagi per giorni al Circolo di Varese. Ospedale di Circolo: passi avanti per risolvere il nodo parcheggi a Villa TamagnoVARESE, 29 aprile 2026-Si è svolta nella mattinata di ieri, martedì 28 aprile, presso la Direzione Generale di Villa Tamagno, una riunione cruciale della Commissione tecnica dedicata all’analisi delle ... varese7press.it Cambio di appalto alle pulizie dell’ospedale di Circolo: lavoratori in presidio, la Sette Laghi si chiama fuoriFilcams CGIL e Fisascat CISL mobilitano il personale davanti all'Ospedale di Circolo. Dal primo maggio cambia la ditta appaltatrice: i lavoratori temono di perdere diritti consolidati nel tempo ... varesenews.it Incontro a Villa Tamagno su parcheggi e viabilità all’Ospedale di Circolo: presentate nuove proposte. - facebook.com facebook