Il candidato sindaco della Coalizione Civica ha illustrato il progetto Arezzo Intermodale, un piano volto a ridurre il traffico in città. Il progetto prevede l’implementazione di una metro di superficie per gestire un flusso di circa 120.000 veicoli. La proposta si inserisce nel tentativo di migliorare la circolazione urbana e di alleggerire le strade più trafficate della città.

Il candidato sindaco della Coalizione Civica, Marco Donati, ha presentato il piano Arezzo Intermodale, una strategia per decongestionare la viabilità cittadina gestendo il flusso di 120.000 presenze quotidiane tra residenti e pendolari. La proposta punta a trasformare la mobilità locale attraverso l’integrazione di infrastrutture esistenti e nuovi servizi coordinati sotto una regia comunale unica. L’integrazione dei flussi tra ferrovia e trasporto pubblico. Il cuore del programma di Donati si basa sulla capacità di far dialogare diversi sistemi di trasporto senza dover ricorrere a interventi infrastrutturali mastodontici o cantieri faraonici. L’obiettivo è valorizzare quanto già presente sul territorio con una visione pragmatica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo verso la metro di superficie: il piano per sbloccare il traffico

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