Gli Orti Giuli sono stati al centro di una procedura di recupero avviata dalla giunta Biancani, con l’obiettivo di riqualificare l’area verde. In occasione di un aggiornamento, è stato annunciato che i lavori dureranno circa un anno, con una gara pubblica già avviata per affidare i lavori. L’intervento mira a restituire lo spazio alla cittadinanza come un luogo di natura e socialità.

Sul recupero degli Orti Giuli la giunta Biancani segna la tabella di marcia: gara per all’affidamento dei lavori alla ditta che farà la ristrutturazione entro luglio; consegna del cantiere entro settembre per ridare alla città, nel giro di un anno, il prezioso giardino ottocentesco intitolato a Giulio Perticari, uomo di lettere e marito di Costanza Monti. "Il progetto da un milione di euro – spiega l’assessore Riccardo Pozzi – prevede un restauro corposo con la rimodulazione dell’area d’ingresso affinché sia completamente accessibile anche alle persone con disabilità. Rifaremo i percorsi che attraversano il giardino e doteremo gli Orti Giuli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orti Giuli, un anno per i lavori: "Scrigno verde da far rinascere . Pronti a restituirlo alla città"

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