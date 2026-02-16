Coldiretti Talento Verde | aule scolastiche in Piemonte diventano orti per educare alla sostenibilità

Coldiretti ha deciso di portare il progetto “Talento Verde” nelle scuole di Novara e Verbano-Cusio-Ossola, trasformando le aule in piccoli orti. La causa sono le esigenze di educare i giovani alla sostenibilità attraverso un approccio pratico. In questa iniziativa, gli studenti piantano verdure e fiori, imparando direttamente come si coltivano e si curano le piante. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alla natura e promuovere un’alimentazione più consapevole.

Le aule si trasformano in orti: Coldiretti porta "Talento Verde" nelle scuole di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Romagnano Sesia (Novara) – Un'aula che respira, un laboratorio vivente dove i concetti di botanica e sostenibilità prendono forma tra le mani degli studenti. È l'idea alla base di "Talento Verde", il progetto di Coldiretti Novara-Vco lanciato presso l'istituto Bonfantini, un'iniziativa che mira a coinvolgere i giovani nella cura del verde e a sensibilizzarli sull'importanza dell'agricoltura sostenibile. Un'eredità di 75 anni: la nascita di un'idea innovativa. L'impulso per "Talento Verde" è partito da Mauro Didò, socio Coldiretti e titolare della floricoltura Didò di Gozzano, un'azienda che da tre generazioni – e per ben 75 anni – si dedica alla coltivazione di fiori e piante.