Il fiume custode di storie e biodiversità | all' istituto Matatia la mostra-omaggio degli studenti

Mercoledì 4 marzo alle 10.30 nell'aula magna dell’Istituto Comprensivo n.8 di Forlì sarà inaugurata la mostra “Lungo la riva”. L’esposizione è stata realizzata dagli studenti dell’istituto e si concentra sul fiume come elemento che custodisce storie e biodiversità. La mostra si inserisce nelle attività scolastiche e rimarrà aperta al pubblico per alcuni giorni.

Mercoledì 4 marzo, alle ore 10.30, nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo n.8 di Forlì verrà inaugurata la mostra "Lungo la riva. Impronte di luce, parole tra i sassi", un percorso che scorre tra arte e parole per guidare, attraverso lo sguardo dei giovani, alla scoperta dei molteplici.