Il custode invisibile | all’Istituto comprensivo di Alia si presenta il libro di Sara Favarò

Nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole”, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10,30, nell’Aula magna dell’Istituto comprensivo di Alia, si terrà la presentazione del libro di Sara Favarò “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale” pubblicato dalla Casa Editrice Don Lorenzo Milani. Il tema scelto “Creature del nostro tempo”, guiderà gli alunni della Scuola secondaria di I grado di Alia nella lettura e nella riflessione di alcuni brani tratti dal volume. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Il custode invisibile”: al Museo Pitrè la presentazione del libro di Sara FavaròVenerdì 16 gennaio 2026 alle ore 16:30, al Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè” di Palermo, si terrà la presentazione del libro di Sara Favarò, “Il custode invisibile”.

Leggi anche: La lettura si fa arte: l’Istituto Comprensivo “G. Vasari” trionfa al concorso “1 libro in 1 pagina"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Alia, all’Istituto comprensivo si presenta il libro di Sara Favarò Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale; Alia, all’Istituto comprensivo la presentazione del libro di Sara Favarò Il custode invisibile; Il custode invisibile, di Sara Favarò; DELEGAZIONE PIEMONTESE A VISIONE COMUNE, LA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ELETTI DI AVS.

Alia, all’Istituto comprensivo si presenta il libro di Sara Favarò Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificialeNell’ambito dell’iniziativa nazionale Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, si terrà lunedì 23 febbraio 2026 alle o ... esperonews.it

#Alia, all’Istituto comprensivo si presenta il libro di Sara Favarò “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale” x.com

Alia, all’Istituto comprensivo si presenta il libro di Sara Favarò “Il custode invisibile. Un dialogo reale e intenso con l’intelligenza artificiale” #AlfonsoLoCascio #Alia #AntonioMarioLaMendola #BCsicilia #Calabria #CalogeraPiazza #CarloACiampi #CasaEditric - facebook.com facebook