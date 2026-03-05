Bambina di 11 anni violentata in casa da Massimiliano Mulas | condannato a 14 anni Mi vengono questi impulsi ho chiesto aiuto

Un uomo di 40 anni è stato condannato a 14 anni di reclusione per aver violentato una bambina di 11 anni in casa. La sentenza prevede anche una multa di centomila euro a favore della famiglia della vittima e l’interdizione dai pubblici uffici e dalle scuole di ogni ordine e grado. La vicenda si è svolta a Mestre, dove l’uomo ha ammesso di aver avuto impulsi e di aver chiesto aiuto.

MESTRE - Quattordici anni di carcere, centomila euro per la famiglia della vittima, l’interdizione dai pubblici uffici, dalle scuole di ogni ordine e grado. E, anche quando uscirà di prigione, per altri due anni non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, tanto meno assumere un qualsiasi impiego che preveda il contatto con dei bambini. Massimiliano Mulas ieri (mercoledì 4 marzo) è stato condannato per lo stupro dell’undicenne che il 10 aprile aveva seguito lungo le strade di Mestre e che poi aveva aggredito una volta arrivata sulla porta di casa. Se non avesse scelto il rito abbreviato, che gli ha garantito lo sconto di un terzo... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bambina di 11 anni violentata in casa da Massimiliano Mulas: condannato a 14 anni. «Mi vengono questi impulsi, ho chiesto aiuto» Bambina violentata e rimasta incinta, l'orrore nel centro d'accoglienza: uomo condannato a soli 5 anniUna storia terribile quella che arriva da Valtrompia (Brescia), dove una bambina straniera di soli 10 anni è stata violentata all'interno di un... Leggi anche: Brescia, mise incinta una bambina di 10 anni: 29enne condannato a cinque anni Una selezione di notizie su Bambina di 11 anni violentata in casa.... Temi più discussi: Violentata a 11 anni, chiesto il processo per lo stupratore seriale Massimiliano Mulas: l'ipotesi della perizia psichiatrica, chiederà lo sconto; Bambina di 11 anni violentata in casa da Massimiliano Mulas: condannato a 14 anni. Mi vengono questi impulsi, ho chiesto aiuto; MESTRE | STUPRO’ UNA BAMBINA DI 11 ANNI: 14 ANNI A MASSIMILIANO MULAS; Malaria, una bambina è ricoverata in terapia intensiva - OMaR. Graffi sul corpo di una bimba di 11 anni dopo una lite con una coetaneaUn'altra segnalazione di violenza tra giovanissimi davanti a una scuola. Questa volta l'episodio è avvenuto alle 15 ... ilsecoloxix.it Lecce, bambino di 11 anni si sente male a scuola torna a casa e muoreUn bambino di 11 anni, di origini senegalesi, è morto questa mattina a Lecce. Secondo una prima ricostruzione dopo aver avvertito un malore a scuola, i genitori sono andati a prelevarlo e lo hanno por ... affaritaliani.it Nora, una bambina di sette anni, e il fratello maggiore Abel tornano a scuola. Quando Nora vede Abel rimanere vittima di atti di bullismo da parte di altri bambini, si precipita a proteggerlo avvertendo il padre. Abel, però, la costringe a rimanere in silenzio. Dub - facebook.com facebook #Cinema | "La farfalla" con #MichelSerrault Stasera #4marzo ore 22 su #TV2000 Canale 28 dtt 157 Sky Elsa è una bambina di otto anni che vorrebbe passare il suo tempo libero con la mamma. Si trova invece ad accompagnare l'anziano Julien in x.com