Oroscopo Scorpione di maggio 2026 | la Luna Piena nel segno e Plutone in revisione

A maggio 2026, il segno dello Scorpione vivrà un periodo influenzato dalla Luna Piena che si verifica nel suo stesso segno all'inizio del mese. Durante questo periodo, si osserva anche una revisione di Plutone, che influisce sulle dinamiche e sui cambiamenti in corso. La presenza della Luna Piena nel segno rappresenta un momento di confronto con aspetti interiori e di chiarimento personale.

L'oroscopo Scorpione di maggio 2026 si apre con la Luna Piena nel tuo segno il primo del mese e ti accompagna in un mese di chiarimento interiore. È il tempo di rileggere ciò che hai costruito e di scegliere, con calma, cosa portare avanti. Firma: Artemide – Aggiornato il 30 aprile 2026 Come sta il cielo per lo Scorpione a maggio 2026 La Luna Piena nel tuo segno il 1° maggio alle 17:22 è il punto di accensione del mese: il sestile fra Venere e Saturno che la accompagna dà spessore alle parole pronunciate nelle ore di apertura del ponte ed è il tuo specchio annuale, quello che porta in superficie verità tenute finora un passo indietro. Dal 6 maggio Plutone, tuo pianeta moderno, diventa retrogrado in Acquario e inaugura una lunga fase di revisione su come abiti casa, famiglia, dinamiche più profonde del quotidiano.🔗 Leggi su Feedpress.me

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Horóscopo Luna Llena en Escorpio Morir para Renacer Purga Emocional del 1 de Mayo

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