L'oroscopo di maggio 2026 inizia con la Luna Piena in Scorpione che si verifica il primo giorno del mese, creando un'energia intensa e coinvolgente. Durante il mese, ci saranno diversi transiti planetari che influenzeranno i segni zodiacali, portando cambiamenti nel corso delle settimane. A metà maggio, si verifica un cambio di ritmo con l'ingresso di nuovi aspetti astrali, segnando una svolta nel movimento degli astri.

L'oroscopo di maggio 2026 si apre domani con la Luna Piena in Scorpione del ponte del 1° maggio: un mese che da qui in avanti tiene insieme due ritmi diversi e complementari — la velocità mentale dei passaggi in Gemelli, accesa dall'ingresso storico di Urano del 26 aprile, e la pazienza costruttiva di Marte che entra in Toro il 18. Per chi vive in Italia, il ponte e la Festa della mamma di domenica 10 cadono al momento giusto per rallentare, riordinare le priorità e capire dove vale davvero la pena investire tempo ed energie nei prossimi trentuno giorni. Firma: Artemide – Aggiornato il giovedì 30 aprile 2026 Il mese che comincia domani ha un'architettura a due tempi piuttosto netta.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di maggio 2026: il mese che cambia ritmo a metà strada

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