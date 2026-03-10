A marzo 2026, la seconda metà del mese, segna un passaggio importante con i giorni tra il 10 e il 20 marzo che richiedono decisioni più precise su lavoro, relazioni e gestione del tempo. Dopo la prima settimana, le energie si concentrano su cambiamenti e scelte che coinvolgono diversi segni zodiacali, tra cui Ariete, Toro e Gemelli. È un periodo di transizione che porta a nuove sfide e opportunità.

Superata la prima settimana, Marzo 2026 entra ora nella sua fase decisiva. I giorni centrali del mese (10–20 marzo) chiedono scelte più chiare su lavoro, relazioni e gestione del tempo. Molti segni stanno capendo cosa vale davvero la pena portare avanti e cosa invece può essere lasciato andare senza rimpianti. Tra il 14 e il 16 emergono confronti utili per rimettere ordine, mentre l’ultima parte del mese premia chi avrà già fatto le scelte giuste. Questa guida aggiornata aiuta a leggere la seconda metà di marzo con più lucidità e meno dispersione. A cura di Artemide Aggiornato il 10 marzo 2026 Analisi di metà periodo: Segni in ascesa: Vergine e Capricorno (massima operatività), Toro (stabilità economica). 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di marzo 2026: cosa cambia nella seconda metà del mese per Ariete, Toro, Gemelli e tutti i segni

